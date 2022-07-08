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Общество8 июля 2022 13:09

В Брянской области 9 июля ожидают ливни с грозами и сильным ветром

В некоторых районах прогнозируют град
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области 9 июля ожидают ливни с грозами и сильным ветром. В некоторых районах возможен град. Ветер подует со скоростью 17 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может стать причиной нарушения в работе энергоснабжения, ухудшения дорожных условий, нарушения в работе транспорта. Обрушения ветхих и слабоукрепленных конструкций. Возможны повреждения крыш зданий и падение деревьев.

Жителей региона просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.