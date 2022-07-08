Сведения о тарифах на размещение агитационных материалов

Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, по дополнительным выборам депутатов Брянской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, которые состоятся в Единый день голосования 11 сентября 2022 года.

Размещение агитационных материалов на сайте сетевого издания «Комсомольская правда» (bryansk.kp.ru).

Сведения о размере и условиях оплаты.

ООО «КП-Медиа». Цены указаны в российских рублях, в том числе НДС 20%. Сроки подачи агитационных материалов на сайт – за два рабочих дня до выхода, не позднее 16.00.

Дополнительную информацию можно получить в региональной редакции издания по телефонам 30-90-35, 30-90-36, 30-90-37, e-mail: kp.bryansk@gmail.com.

Сведения о размере и других условиях оплаты опубликованы в газете "Комсомольская правда" № 52 (27399) от 8.07.2022 на стр.15.