В Брянске иностранца осудят за убийство знакомого и ранение хозяина квартиры

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске гражданина иностранного государства осудят за убийство знакомого, покушение на убийство двух человек, угрозу убийством и незаконное лишение свободы. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что вечером 22 января подозреваемый 47-летний мужчина находился в квартире своего знакомого в доме по улице Медведева. Между ними вспыхнула ссора. В гневе иностранец схватил нож и ударил приятеля в живот. А затем ы грудь и живот ударил ножом хозяина квартиры. Тот пытался остановить нападавшего.

Через некоторое время в квартиру вошли еще трое граждан иностранного государства. Они были общими знакомыми нападавшего и пострадавших. Подозреваемый с ножом в руках, угрожая убийством, загнал их в одну из комнат. После отобрал мобильные телефоны и запер дверь на ключ. Первый потерпевший умер на месте происшествия. Хозяин квартиры 23 января все же выбрался из нее и обратился в больницу за помощью.

-Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства, покушении на убийство двух лиц, угрозе убийством и незаконном лишении свободы, - говорят в Следственном Комитете. – Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.