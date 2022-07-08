Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области высокий уровень террористической опасности продлили до 23 июля. Он будет действовать с 14.00 8 июля. Решение об этом принял председатель антитеррористической комиссии - губернатор брянской области Александр Богомаз.

Высокий «желтый» уровень террористической опасности продлили еще на 15 суток в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террактов и организации деятельности по противодействию террористам.

Режим предполагает усиление работы спец служб. Жители региона также должны быть внимательными.

Полезные телефоны:

- Экстренные Службы (с городского/с мобильного):

- Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101

- Полиция – 02/102

- Скорая помощь – 03/103

Правоохранительные органы:

- УФСБ России по Брянской области – 64-91-21.

- УМВД России по Брянской области – 74-20-23.

- ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.

- Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.