Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области высокий уровень террористической опасности продлили до 23 июля. Он будет действовать с 14.00 8 июля. Решение об этом принял председатель антитеррористической комиссии - губернатор брянской области Александр Богомаз.
Высокий «желтый» уровень террористической опасности продлили еще на 15 суток в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террактов и организации деятельности по противодействию террористам.
Режим предполагает усиление работы спец служб. Жители региона также должны быть внимательными.
Полезные телефоны:
- Экстренные Службы (с городского/с мобильного):
- Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101
- Полиция – 02/102
- Скорая помощь – 03/103
Правоохранительные органы:
- УФСБ России по Брянской области – 64-91-21.
- УМВД России по Брянской области – 74-20-23.
- ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.
- Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.