В брянском Сураже мать-алиментщицу отправили в колонию. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд установил, что ранее дважды судимая за неуплату алиментов и отбывшая наказание в местах лишения свободы женщина после освобождения из колонии-поселения с ноября 2021 года по март 2022 года без уважительных причин не платила алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. При этом она нигде не работала и не состояла на учете в центре занятости по безработице. Задолженность по алиментам составила больше 50 тысяч рублей.

- Суд приговорил женщину к девяти месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание она будет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.