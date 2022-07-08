Лето… Ах, лето!

Фото: АО "Чистая планета".

Региональный оператор по обращению с ТКО публикует антирейтинг мест сбора отходов в Брянске.

Морфология мусора летом меняется - сезон богат на растительные и строительные отходы. Они не относятся к твердым коммунальным. Их нельзя складировать в контейнеры и бункеры для ТКО и, тем более, оставлять в местах сбора отходов или рядом с контейнерными площадками, создавая несанкционированные свалки. За такие нарушения предусмотрены штрафы.

Но далеко не все жители Брянска заботятся о чистоте и соблюдают правила обращения с отходами. В областном центре есть места сбора отходов и контейнерные площадки, где жители близстоящих домов постоянно устаивают свалки из растительных, строительных и других, в том числе и опасных, отходов. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области публикует «черный список» таких мест. Антирейтинг составлен по информации, полученной на этой неделе от водителей мусоровозов транспортных компаний-перевозчиков, работающих на территории Брянска.

Фокинский район:

ул. Чкалова, в районе д.15

ул. Чкалова, в районе д.16

ул. Транспортная, д. 68 (постоянно выносят ветки и различные отходы, не относящиеся к ТКО)

место бестарного сбора отходов на пересечении ул. МЮД и 17 Сентября

ул. Белобережская, 20 (свалка строительных отходов перед контейнерами для раздельного сбора)

Советский район:

ул. Калинина, д. 29 (ветки уже неоднократно вывозили, но они снова лежат в больших объемах)

Володарский район:

ул. Рылеева, д.7А (спилы деревьев и порубочные остатки возле контейнерной площадки)

ул. Володарского, д. 64 (ветками забит бункер)

Бежицкий район:

пер. Гончарова, д. 60

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» призывает жителей региона не нарушать природоохранное законодательство, заботиться об окружающем мире, поддерживать чистоту вокруг и складировать отходы правильно.