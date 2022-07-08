В Брянске на пожаре в пятиэтажке погибла 76-летняя женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Володарском районе Брянска на пожаре в пятиэтажном доме погибла 76-летняя женщина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сигнал о возгорании на улице Есенина на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 8 июля около пяти часов утра. К месту вызова выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе трех отделений на пожарных автоцистернах и автолетснице. Установили, что горит квартира на первом этаже пятиэтажного дома.

- В 05.15 пожар локализовали, - говорят в чрезвычайном ведомстве. – В 05.19-ликвидировали. Эвакуировали 15 человек. На тушении работали пожарный ствол и звено газодымозащитной службы. Причину возгорания устанавливают.