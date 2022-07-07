В Трубчевском районе бродячая собака укусила 17-летнего парня. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время проверки установили, что 23 марта этого года несовершеннолетний находился возле торгового центра. В этот момент на него напала бродячая собака. Она укусила парня за ногу.

Пострадавшему оказывали медицинскую помощь. Кроме того, он получил нервное потрясение, моральные и физические страдания.

- Прокуратура направила в суд иск с требованием компенсировать моральный вред, - говорят в надзорном ведомстве. – Требования удовлетворили. С администрации взыскали в качестве компенсации морального вреда 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.