Некоторые итоги деятельности Брянского отдела карантина растений за 1 полугодие 2022 года

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

Защита растений от вредителей и болезней является одним из резервов повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Посредством энтомологической, гербологической, микологической, вирусологической, бактериологической и фитогельминтологической экспертиз специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ проводят исследования на выявление и определение карантинных видов вредителей, сорняков и возбудителей болезней растений.

По итогам работы за 1 полугодие текущего года Брянским отделом карантина растений проведено 21787 лабораторных исследований подкарантинной продукции и подкарантинного материала. При проведении лабораторных экспертиз в подкарантинной продукции обнаружено 7 карантинных вредных организмов в 395 случаях.

Кроме того, в 12 образцах импортных томатов (Турецкая Республика), а также в 4-х случаях от партии свежих томатов, прибывших из Белгородской и Тамбовской областей, специалистами лаборатории были выявлены следующие карантинные объекты: южноамериканская томатная моль, вирус мозаики пепино и вирус коричневой морщинистости плодов томата.

При проведении гербологической экспертизы зерна и продуктов его переработки отечественного производства выявлены семянки карантинных сорных растений амброзии полыннолистной в 4-х случаях и горчака ползучего в 5-и случаях, семена повилики (происхождение продукции Саратовская, Липецкая, области, Краснодарский и Ставропольский край) в 9-ти случаях.

В результате проведения фитосанитарного мониторинга, организованного инспекторами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, в цветных ловушках в 360 случаях был выявлен карантинный вредный организм западный цветочный трипс.

Проводимые специалистами Брянской испытательной лаборатории исследования подкарантинного материала и подкарантинной продукции позволяют не только отслеживать фитосанитарную обстановку Брянской и Смоленской областей, но и не допустить ввоз и распространение карантинных вредителей и возбудителей заболеваний растений на территории нашей страны.