В брянской Жуковке простились с погибшим во время спецоперации на Украине Виталием Филиным

Фото: администрация Жуковского района.

В брянской Жуковке простились с погибшим во время спецоперации на Украине сержантом Виталием Филиным. Военнослужащего со всеми почестями похоронили во вторник, 5 июля. Об этом сообщают в администрации Жуковского района.

- Он мужественно и отважно сражался в ходе спецоперации на Украине, - пишут в некрологе. - Навсегда останется в наших сердцах его имя.

Виталия Филина посмертно наградили Орденом Мужества. В скорбной тишине раздался трехкратный оружейный залп в честь героя.