В Брянске на Объездной перевернулся автомобиль

Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Брянске на улице Объездной перевернулся автомобиль. ДТП произошло во вторник, 6 июля, около трех часов дня. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» ехал со стороны улицы Авиационной в сторону улицы Бежицкой. Он врезался в «Форд Фокус», который двигался впереди попутно. Им управлял 33-летний мужчина. Машины столкнулись. Автомобиль «Рено Дастер» опрокинулся.

- После ДТП осмотрели 42-летнюю пассажирку «Форд Фокус» отпустили без назначения лечения, - говорят Госавтоинспекции.