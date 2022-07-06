Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ активно участвует в жизни региона

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

С 30 июня по 5 июля 2022 года в институте ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» проходила итоговая государственная аттестация выпускников очной и заочной форм обучения по специальности 36.05.01 Ветеринария.

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 государственная экзаменационная комиссия формируется из числа работодателей, которых должно быть не менее 50%, и представителей ВУЗа.

В состав комиссии вошли:

• Сидоров И.И. - кандидат биологических наук, Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, заместитель директора Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ, председатель комиссии;

• Василенко И.Н. - начальник ГБУ Брянской области «Брянская облветстанция», член ГЭК;

• Козов В.И. - начальник ГБУ БО «Выгоничская районная станция по борьбе с болезнями животных», член ГЭК;

• Шендрик И.П. - начальник ГБУ Брянской области «Центр ветеринарии «Пригородный», член ГЭК;

• Малявко И.В. - кандидат биологических наук, директор института ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, член ГЭК.

• Крапивина Е.В. – доктор биологических наук, профессор кафедры эхпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ветсанэкспертизы ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, секретарь ГЭК.

В работе комиссии приняли участие представители АПХ «Мираторг»: Сагинор Р.Е. – ведущий ветеринарный врач ООО «Брянская мясная компания»; Ипатова А.С. – руководитель ОПВК ООО «Брянский бройлер»; Шкало Ю.М. – специалист по обучению и работе с молодежью.

К государственной итоговой аттестации было допущено 56 студентов, в том числе 40 выпускников очной и 16 – заочной форм обучения. В ходе экзаменов будущие ветеринарные врачи показали способность идентифицировать и осуществлять оценку опасности риска возникновения и распространения инфекционных и инвазионных болезней, продемонстрировали хороший уровень теоретической подготовки по профилирующим дисциплинам.

Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ вносит свой педагогический вклад в работу учебного заведения. Руководители и ведущие специалисты филиала занимаются преподавательской деятельностью, проводят мастер-классы для студентов как в своем учреждении, так и в институте ветеринарной медицины и биотехнологии Брянского ГАУ. Совместно с преподавателями ВУЗа ежегодно разрабатывают рабочие программы дисциплин, учебных и производственных практик по данному направлению подготовки и, как итог, принимают участие в работе государственной экзаменационной комиссии.