Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области купили шесть спецмашин для очистки дорог и обочин в районных центрах. Их приобрели за средства областного бюджета. Спецавтомобили оснащены всем необходимым для очистки дорог и обочин. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Автомобили на базе автосамосвалов «КАМАЗ» предназначены для всесезонной уборки дорог.

- Вся техника оборудована системой световой сигнализации и датчиками ГЛОНАСС, - говорят в пресс-службе регионального правительства.- Новые комбинированные дорожные машины сегодня отправились в Климово, Стародуб, Сураж, Жирятино, Брасово и Комаричи.

Кроме того, для региональной сети дорог Брянщины скоро поставят пять малогабаритных тракторов, предназначенных для уборки тротуаров.

Ранее для АО «Брянскавтодор» также за счет средств областного бюджета были приобретены асфальтоукладчик, дорожные катки и другая техника.