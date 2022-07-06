Отличные цены, как на подбор, опять выручает Вас «Светофор»!

*Дихлофос от летающих и ползающих насекомых "Терминатор",600мл. 149,90

* Кастрюля (стеклокерамика) с крышкой ,21*16*85 см.2,2л. 598,80

*Конфеты "Зумба" с рисовыми шариками и молочной карамелью,500гр. 137,00

* Филе форели с/с."Кусочки для бутербродов" 120гр.99,90

*Печенье бисквитное "Кунжутное" ,500гр.99,40

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