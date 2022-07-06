Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Советском районе Брянска на четырех улицах обновят наружное освещение. Это - Октябрьская, Некрасова, 9 Января, объездная. Здесь везде установят светодиодные светильники. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Планы устройства освещения улиц обсудили на заседании территориальной депутатской группы.

В Советском районе в 2021 году провели капитальный ремонт сети наружного освещения на улицах Семашко, Горького, Степной, Тарджиманова, в переулке Осоавиахима, на проспекте Станке Димитрова. Установили 268 светодиодных светильников.

Кроме того, модернизировали сети наружного освещения по улицам Подарной, Октябрьской (от улицы Красноармейской до улицы Грибоедова), Емлютина (от улицы Октябрьской до проспекта Ленина), Энергетической, Верхний Судок, Пятницкой.