Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске укрепляют откосы насыпи на подходе к Славянскому мосту на набережной. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в Управлении автомобильных дорог Брянской области.

Строители частично выполнили устройство подпорной стенки со стороны концертного зала «Дружба».

Напомним, новый мост назвали «Славянским» на фестивале "Славянское единство". Он соединит улицу Горького, которая ведет в центр, с новой дорогой-дамбой. Движение по новой переправе обещали открыть уже в сентябре. По контракту завершить работы должны в декабре 2022-го.