Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской бласти.

В брянском поселке Большое Полпино потушили дом. Сообщение о возгорании по улице 1 Мая на пульт оперативного дежурного регионального МСЧ поступило 6 июля в начале шестого утра. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту вызова выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе пяти отделений на пожарных автоцистернах. Установили, что горит жилой дом.

- В 06.19 пожар локализовали, – говорят в МЧС. – В 06.39 пламя полностью потушили. В результате пожара никто не пострадал. На тушении работали два пожарных ручных ствола и три звена газодымозащитной службы. Причину пожара устанавливают.