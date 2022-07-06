АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:
1. Токарь з/плата до 84000 руб. Ученик токаря
2. Сверловщик з/плата до 67000 руб. Ученик сверловщика
3 .Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий
В,С,Д,Е
4. Грузчик-стропальщик з/плата до 28000 руб.
5. Инженер-электроник з/плата 28000 руб.
6. Инженер-программист 1С
з/плата от 38000 до 48800 руб.
Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций
7. Распределитель работ з/плата 19000 руб.
8. Слесарь-инструментальщик з/плата 34000 руб. Ученик слесаря-
инструментальщика
9. Слесарь электромонтажных и гидравлических работ з/плата до 40000 руб.
10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных
механизмов з/плата от 33000 руб. до 42000 руб.
11. Кровельщик з/плата 30000 руб.
12.Штукатур-маляр з/плата 30000 руб.
13.Плотник-бетонщик з/плата 30000 руб.
14.Инспектор по режиму з/плата от 20000 руб. Требование: образование среднее-
профессиональное техническое.
15.Инженер-технолог з/плата от 18000 руб. до 24000 руб.
16.Инженер по нормированию труда з/плата от 33000 руб.
17.Мастер по водоснабжению, канализации и очистным сооружениям
з/плата от 30000 руб.
18.Инженер по эксплуатации и обслуживанию транспорта з/плата до
33800 руб.
19.Кладовщик на малярный участок з/плата 25000 руб.
20.Контролер ОТК з/плата 30000 руб.
21.Охранник з/плата 19000 руб.
22.Озеленитель с обязанностью дворника з/плата 17500 руб. (гибкий
режим работы)
23.Уборщица бытовых и производственных помещений з/плата 18200 руб.
Гарантируется:
Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;
Ежедневно ждем Вас для устройства на работу
с 8-00 до 11-30
Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 8(48336) 4-45-87.
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Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».