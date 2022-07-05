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Общество5 июля 2022 17:53

«Газпром газораспределение Брянск» завершил проектирование газовых сетей в д. Летошники

Кира ФИЛИППОВА

Специалисты «Газпром газораспределение Брянск» завершили проектно-изыскательские работы для строительства газовых сетей протяженностью около 5 км в д. Летошники Жуковского района Брянской области.

Для строительства газопроводов в деревне необходимо провести работы по пересечению федеральной автомобильной дороги P-120 «Орел – Брянск – Смоленск» и магистрального газопровода «Брянск-Смоленск», а также обеспечить сохранность кабелей технологической связи в местах пересечения.

«Уже в этом году начнется строительство сетей на ранее негазифицированных улицах деревни. Это даст возможность подключить к газовым сетям в рамках догазификации около 25 домовладений", - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» Олег Буглаев.