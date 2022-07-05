Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на расширяющейся Объездной построят 750 метров ливневки. Подрядчик уже укладывает трубы. Их диаметр – от 300 до 600 мм. Также устанавливает дождевые колодцы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На объект завозят песок. Объем песчаной подушки, в общей сложности, составит свыше 2 200 кубометров. Также на Объездной переносят электрические коммуникации.

- На участке от улицы Советской до улицы 9 мая количество полос для движения увеличат с четырех до восьми, - говорят в мэрии города. - В том числе две полосы в каждом направлении будут предназначены для общественного транспорта. В районе Городищенской горки улица Объездная будет пересекаться с будущей улицей имени Ильи Иванова протяженностью немногим более 2 километров, строительство которой также началось в этом году.

Вдоль обновленной улицы построят тротуар шириной около 2,5 метра. На площади 3 700 квадратных метров уложат тротуарную плитку. Полностью ремонт должны завершить до конца этого года. Стоимость капремонта улицы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» больше 176 миллионов рублей.