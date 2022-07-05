Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

Брянские автоинспекторы задержали водителя, сбившего 14-летнюю девочку. Им оказался 51-летний мужчина, управлявший автомобилем «Шевроле Ланос». Сейчас водитель дает объяснения сотрудникам дорожно-патрульной службы на месте происшествия. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Установили, что раньше автомобилиста привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, а в 2020 году его и вовсе лишали права управления автомобилем за пьяную езду.

Напомним, ДТП произошло во вторник, 5 июля в Володарском районе Брянска по улице Красный Маяк около дома №99 около 14.40. Водитель «Шевроле Ланос» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 14-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП.

Девочку направили в больницу. У нее черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины на лице, ушиб поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом правой кисти.