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Происшествия5 июля 2022 13:55

В Брянской области на пилораме 30-летнему работнику порезало руку

ЧП произошло из-за несоблюдения требований охраны труда
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области на пилораме 30-летнему работнику порезало руку. Об этом 5 июля сообщают в инспекции труда по Брянской области.

Мужчина получил травму во время работ по распиловке заготовок на многопильном станке. Несчастный случай произошел из-за отсутствия блокирующих устройств защитных кожухов с пусковыми и тормозными устройствами, исключающими беспрепятственный доступ к режущим инструментам станка.

Расследованием ЧП занимается специальная комиссия. Во время проверки выявили еще ряд нарушений в части охраны труда. Руководство организации привлекли к административной ответственности.