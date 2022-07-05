Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ об утверждении обновленных правил проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

Минсельхоз России издал приказ №305 от 24.05.2022 «О внесении изменений в Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки или для реализации на розничных рынках, утвержденные приказом Минсельхоза России от 28 июня 2021 г. № 421», согласно которому вносятся изменения в ветеринарные правила проведения ветсанэкспертизы молока и молочных продуктов.

В новых Ветеринарных правилах скорректированы показатели, по которым исследуется молоко, предназначенное для переработки на пищевые цели, и сроки проведения таких исследований.

Предыдущая версия правил гласила, что каждая партия молока, предназначенного для переработки, должна исследоваться на консистенцию, вкус и запах, цвет, температуру, массовую долю жира и белка, плотность и кислотность. На содержание соматических клеток, потенциально опасных веществ (антибиотиков) и массовую долю СОМО молоко исследуется не реже одного раза в десять дней.

В новой редакции определено, что молоко, предназначенное для переработки на пищевые цели, исследуется не реже 1 раза в месяц – консистенция, вкус и запах, цвет, массовая доля жира (%), массовая доля белка (%), плотность (кг/м³), кислотность ( Т), содержание соматических клеток, антибиотиков, массовая доля СОМО (%). Кроме того, раз в полгода производители обязаны исследовать продукцию на содержание лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Ранее данное требование прописано не было.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, вступил в силу 4 июля 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года.