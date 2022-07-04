Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Сураже реконструируют школу искусств. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Здание образовательного учреждения восстанавливают по региональному проекту "Культурная среда" нацпроекта «Культура». Также в области планируют капитально отремонтировать еще восемь детских школ искусств. По многим работы планируют завершить до 1 сентября.

Здание школы искусств в Сураже построили в 1958 году. После проведения работ, в декабре этого года, площади учреждения увеличатся и здесь смогут обучаться большее число детей.

Всего на Брянщине в 2020-2022 годах отремонтировали 18 детских школ искусств.