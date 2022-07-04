На всех семи пляжах Брянска запретили купание

Фото: Марина АНТОНОВА.

В Брянске с 30 июня запретили купаться на всех семи водоемах города. Причина- обнаружение кишечной палочки. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Опасные микроорганизмы обнаружили по результатам лабораторных исследований проб воды. Их превышение в следующих водоемах: озера Мутное, Орлик-5, ГРЭС, ДСК, Керамзитное, а ещё Десна у вокзала Брянск-2 и в Бежице. На пляжах установили предупреждающие таблички.

О запрете сообщают и по громкоговорителю. В такой воде можно подхватить кишечную палочку и другие опасные инфекции. Горожан призывают не рисковать своим здоровьем.

Напомним, изначально из-за обнаружения в воде кишечной палочки в Брянске закрыли пять пляжей. Купальный сезон в областном центре на семи пляжах официально стартовал 15 июня. Впервые в этом году заработал пляж на озере Мутном. Перед открытием на пляжах провели необходимую подготовку, чтобы отдых для людей был комфортным.