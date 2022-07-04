Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2022 9:52

На всех семи пляжах Брянска запретили купание

Опасные бактерии нашли в воде еще двух водоемов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Марина АНТОНОВА.

Фото: Марина АНТОНОВА.

В Брянске с 30 июня запретили купаться на всех семи водоемах города. Причина- обнаружение кишечной палочки. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Опасные микроорганизмы обнаружили по результатам лабораторных исследований проб воды. Их превышение в следующих водоемах: озера Мутное, Орлик-5, ГРЭС, ДСК, Керамзитное, а ещё Десна у вокзала Брянск-2 и в Бежице. На пляжах установили предупреждающие таблички.

О запрете сообщают и по громкоговорителю. В такой воде можно подхватить кишечную палочку и другие опасные инфекции. Горожан призывают не рисковать своим здоровьем.

Напомним, изначально из-за обнаружения в воде кишечной палочки в Брянске закрыли пять пляжей. Купальный сезон в областном центре на семи пляжах официально стартовал 15 июня. Впервые в этом году заработал пляж на озере Мутном. Перед открытием на пляжах провели необходимую подготовку, чтобы отдых для людей был комфортным.