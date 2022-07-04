Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ проводит обследование нарушенных земель на территории Брянской области

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

Проведение исследований нарушенных земель сельскохозяйственного назначения является особенно актуальным в регионах интенсивного земледелия, в том числе в Брянской области.

В прошлом месяце специалистами органа инспекции Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ проводились работы по комплексному обследованию нарушенных сельскохозяйственных земель на двух земельных участках, расположенных на территории Севского района Брянской области. Поводом для проведения обследования послужила незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых (песок) на данных земельных участках.

Для сведения:

Нарушенные земли - земли, деградация которых привела к невозможности их использования в соответствии с целевым назначением, а также все земли со снятым или перекрытым плодородным слоем почвы.

Согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа" для контроля санитарного состояния почвы на территории закладывают не менее одной пробной площадки размером не менее 10х10 м. Специалистами отдела с двух таких площадок были отобраны объединенные точечные пробы для определения мощности плодородного слоя почвы, степени деградации земель и агрохимической характеристики почв. Лабораторные исследования 18 почвенных точечных проб проводила Брянская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ.

На основании полученных протоколов лабораторных испытаний почвенных проб был подготовлен и передан собственнику земель проект рекультивации нарушенных земель с рекомендациями по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия и возврат земельного участка в сельскохозяйственный оборот.