Брянщина подарит Брянке мусоровоз

Фото: АО "Чистая планета".

Как рассказал генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области (АО «Чистая планета») Владимир Чашников, новый мусоровоз, который в ближайшее время будет вывозить отходы с контейнерных площадок Брянки, находится на территории брянского мусоросортировочного комплекса. Машина прошла все необходимые технические экспертизы, а также тест-драйв в нашем городе и полностью готова к переезду и работе по вывозу отходов в ЛНР:

- Брянщина помогает восстанавливать мирную жизнь в нашем городе-побратимом – Брянке Луганской области. И в этот раз дарит современную технику – мусоровоз с задней загрузкой и объемом кузова 17 кубических метров. Эта машина сделана в Беларуси по новейшим технологиям. Благодаря мощной системе прессовки мусоровоз может вывезти в шесть раз больше отходов, чем объем кузова. Следовательно, за один рейс он может забрать отходы с бОльшего количества контейнерных площадок, чем другие, более старые модели такой же спецтехники.