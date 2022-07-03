Фото: vk.com.

Под Брянском в Глаженке предприниматели перекрыли жителям дорогу к озеру. Пост. Полный возмущений появился в соцсети ВКонтакте.

Пользователи соцсети сообщают, что на дороге установили шлагбаум. При этом озеро не является частной собственностью. Но двое предпринимателей, видимо, считают иначе.

- Два бизнесмена преградили доступ к озеру Глаженка, - пишут местные жители. - Установили шлагбаум. Кто-то купил общественное озеро?

Возмущению отдыхающих нет предела. Они просят разобраться в ситуации прокуратуру.