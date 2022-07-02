Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области снова ищут 39-летнего Александра Прохорова. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Мужчина пропал в Советском районе Брянска. Он 2 июля ушел из дома в неизвестном направлении.

Пропавший выглядит так: рост 164 сантиметра, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Мужчина был одет в красную футболку, клетчатые шорты, черные мокасины и черную кепку. Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-то знает о нем, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, мужчина уже несколько раз также уходил из дома в неизвестном направлении. К счастью, его поиски заканчивались успешно.