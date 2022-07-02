В Брянском районе 47-летний мужчина угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 1 июля в третьем часу ночи на 148 километре дороги Орел-Смоленск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 47-летний водитель иномарки «Мерседес Бенц» с полуприцером ехал в направлении Брянска. Он сбил перебегавшего в неположенном месте слева направо дорогу 47-летнего пешехода.

- В ДТП пешеход получил травму живота, рану передней брюшной стенки, разрыв селезенки, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали. С целью установления состояния опьянения у пешехода осуществили забор крови. В момент ДТП находился в темной одежде без световозвращающих элементов.