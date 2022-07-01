В Брянске стартовал Кубок России по легкой атлетике

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в пятницу, 1 июля, стартовал Кубок России по легкой атлетике. Он проходит на стадионе "Десна" в Бежицком районе и продлится два дня. Эти соревнования - отправная точка перед Чемпионатом России, который состоится в конце августа в Чебоксарах.

В Кубке России участвуют 593 спортсмена из 64 регионов страны, сообщают в пресс-службе областного правительства. Они состязаются в беге на 100, 200 и 400, 800, 1500, 3000, 5000 метров, прыжках в длину и в высоту, тройном прыжке, метании диска, молота и копья, толкании ядра, прыжках с шестом. Соревнования будут проходить в личном и в командном зачетах.

- Честь Брянской области в Кубке России по легкой атлетике будет отстаивать 59 спортсменов во главе с бронзовым призером чемпионата мира и Европы, прыгуном в высоту Ильей Иванюком, - говорят в правительстве.

В субботу, 2 июля, соревнования продлятся с 10.10 до 14.30 на стадионе "Десна" на улице Кромской.