Пострадавшая при обстреле брянского поселка Климово беременная женщина родила дочку

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Пострадавшая при обстреле брянского поселка Климово 24-летняя женщина родила дочку. Ее двухлетнего сына, которому осколок от снаряда попал в голову, выписали из больницы. Семью навестил руководитель следственного управления СКР по Брянской области Максим Лукичев, сообщают в пресс-службе ведомства.

- К счастью, маленький Евгений уже выписан из лечебного учреждения, продолжает активно развиваться и радоваться жизни, - говорят следователи. - А его мать Раиса родила дочку и находится дома.

Днем 14 апреля украинские военнослужащие на двух боевых вертолетах, снабженных наступательным вооружением, обстреляли жилые дома в поселке Климово. Травмы получили восемь человек, в том числе 24-летняя Раиса и ее двухлетний сын. Женщина была беременной. Ее доставили в перинатальный центр в Брянске. Ребенка экстренно транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова Минздрава России.