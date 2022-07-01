В Клинцовском районе пьяный водитель с детьми в машине попал в ДТП, уходя от погони ДПС

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Клинцовском районе пьяный водитель "Лады Ларгус" с маленькими детьми в машине попал в ДТП, пытаясь уйти от погони полицейских. Автоавария случилась около половины первого ночи в четверг, 30 июня, на 7-м километре дороги "Мартьяновка-Стародуб", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

42-летний автомобилист не выполнил требование об остановке и пытался уехать. Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Мужчину с травмой и ушибом головы, сотрясением мозга госпитализировали. У трехлетней девочки - травма живота. Малышку положили в больницу. Она ехала на переднем сидении в автокресле. В машине был еще один ребенок - пятилетний мальчик. Он ехал сзади в детском кресле. У него травм не обнаружили и после осмотра отпустили домой.

- У водителя установлено состояние опьянения, - говорят в Госавтоинспекции. - Показания прибора составили 0,490 мл/л. По выявленным нарушениям в отношении водителя составлен ряд административных материалов. Кроме того, водителю грозит привлечение к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.