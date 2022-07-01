В Дятьковском районе под колесами экскаватора погиб мужчина

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Дятьковском районе под колесами экскаватора погиб 61-летний мужчина. ЧП произошло днем в четверг, 30 июня. Следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Экскаватор выкапывал траншею вдоль дороги. И наехал на мужчину. От полученных травм он скончался.

- На месте происшествия следователем проведен осмотр, зафиксировано месторасположение техники и тела погибшего, изъяты необходимые для проведения судебных экспертиз следы происшествия, - говорят следователи.