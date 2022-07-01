В Брянске владельца собаки оштрафовали за то, что животное укусила ребенка

В Брянске владельца собаки оштрафовали за то, что животное укусило ребенка. Хозяин должен заплатить 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Такое решение вынесли в Советском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

26 января 12-летний мальчик гулял с двумя своими собаками. В это время два алабая выбили ограждение соседнего участка, напали на ребенка и собаку, которая была на поводке.

Укушенного ребенека отвезли в больницу. Он перенес нервное потрясение, теперь боится собак. Алабаи покусали и собаку мальчика.

Семья обратилась в прокуратуру, та подала иск в суд. Требования в суде удовлетворили.