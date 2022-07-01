В Брянске бывший директор УК получил условный срок за травму девочки на качелях

В Брянске полтора года условно получил бывший директор управляющей компании за травму девочки на качелях во дворе дома. ЧП случилось 15 июня 2019 года у дома №122 на улице Урицкого. Вечером ребенок катался на качелях. Перекладина оборвалась. Девочка упала. Получила тяжелые травмы.

В суде установили, что директор управляющей компании не хотел нести дополнительные расходы на содержание и обслуживание детской игровой площадки, поэтому они стали опасными при эксплуатации.

- 52-летнего мужчину обвиняли по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Приговор суда пока не вступил в законную силу.