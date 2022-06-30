За создание свалок брянцы будут платить по-крупному

Фото: АО "Чистая планета".

Максимальный штраф для нарушителей теперь - до 200 тысяч рублей. Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за стихийные свалки.

- Вчера на заседании Госдумы в третьем, заключительном чтении, был принят законопроект, ужесточающий наказание за незаконный выброс мусора из автотранспорта: максимальный штраф для нарушителей составит до 200 тысяч рублей с возможной конфискацией транспортного средства. Принятие этого законопроекта ждали не только те, кто борется с нарушителями природоохранного законодательства, но и обычные граждане, которым не безразличен окружающий мир, страна и город, в котором они живут. Служба экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области во время проведения рейдов регулярно «ловит» водителей Газелей, КАМАЗов и других крупных автотранспортных средств, которые загрязняют природу Брянского края – привозят и выгружают строительные, промышленные и другие опасные отходы в оврагах, на обочинах дорог, в лесах, на песчаных карьерах. Причем, несмотря на привлечение таких несознательных брянцев к административной ответственности, многие продолжают заниматься нелегальным вывозом и по-прежнему создавать несанкционированные свалки. Потому что штрафы за это были несерьезные. Сейчас, с принятием поправок к закону, надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону, и «серых перевозчиков», готовых платить приличные суммы из своего кармана за незаконный сброс отходов и рисковать своей машиной, станет гораздо меньше, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Как сообщает ИА ТАСС, согласно новому законопроекту статью 8.2 («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления») Кодекса РФ об административных правонарушениях дополнят частями 3.1-3.4, согласно которым за выброс из автотранспорта и прицепов отходов предусматривается штраф. Для граждан он составит от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

За повторное совершение правонарушения штраф для граждан уже составит от 20 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 60 тысяч рублей, для юрлиц - от 60 до 100 тысяч рублей. При этом для должностных и юридических лиц предусматривается возможность конфискации транспортного средства, являющегося орудием совершения административного правонарушения.

Если сброс мусора совершен с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, то штраф для граждан составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 120 тысяч рублей.

Повторное совершение этого правонарушения повлечет для граждан штраф от 60 тысяч до 70 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит от 80 тысяч до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией грузовых транспортных средств, прицепов, тракторов и других самоходных машин, являющихся орудиями совершения административного правонарушения. Для юрлиц предусмотрен штраф от 150 тысяч до 200 тысяч рублей также с возможностью конфискации транспортного средства.