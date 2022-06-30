В брянском Дятькове водитель иномарки сбил 17-летнего подростка. ДТП произошло около 17.20 на улице Московской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Пассат» ехал со стороны улицы Дмитрия Ульянова в направлении площади Ленина. Он сбил 17-летнего парня, который переходил проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В ДТП подросток сломал правую ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. После проверки по СПО «Паутина» на автомобилиста составили пять протоколов за управление машиной, будучи не пристегнутым ремнем безопасности.