Брянская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ о бактериальном ожоге плодовых культур

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

Что за сад без яблонь и груш — наиболее ярких представителей семечковых пород плодовых деревьев? Эти культуры можно встретить в любом уголке России. Каждый садовод старается усердно трудиться, чтобы в награду получить обильный урожай. Однако различные заболевания плодовых деревьев способны нанести реальную угрозу урожаю.

К опасным болезням, способным уничтожить целый сад, относится бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora) — вредоносная болезнь, приводящая к массовой скоротечной гибели деревьев различных возрастов. Инфекция поражает все части растений. Наиболее подвержены заражению цветки, однолетние побеги и молодые завязи плодовых культур. Во время хронической формы заболевания деревья не теряют способность плодоносить, но плоды формируются меньших размеров, резко снижается зимостойкость растений. В летнее время болезнь слегка затухает.

Общая картина поражения плодовых деревьев включает увядание и гибель соцветия, усыхание и скручивание листьев, плодоножек, некротические мокнущие язвы на коре, выделение экссудата на больных побегах. Усохшие цветы и листья не опадают.

Для выявления ожога проводят обследования насаждений семечковых плодовых, а также декоративных растений не менее двух раз в течение вегетационного периода: коней мая — июнь (в период массового цветения и образования завязей) и июль – август – по побегам.

Для подтверждения наличия возбудителя Erwinia amylovora требуется проведение лабораторных анализов. В лабораторию для исследования доставляют побеги, пораженные завязи, ветки, части коры с хорошо выраженными признаками заболевания. На одном растении могут быть взяты образцы с нескольких пораженных частей.

В настоящее время специалистами Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ проводятся исследования по обнаружению бактериального ожога плодовых культур (Erwinia amylovora) микробиологическими методами и методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).