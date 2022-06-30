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Происшествия30 июня 2022 13:39

В Брянске со стен домов заставили убрать рекламу наркотиков

В адрес управляющих компаний внесли 10 представлений
Надежда ПЕТРУНИНА

Советском районе Брянска прокуратура провела проверку фасада нескольких многоквартирных домов. На из фасадах заметил надписи, рекламирующие наркотики или каналы их сбыта. Надписи также сообщали и о заработке при помощи их сбыта и распространения. Об этом сообщают в пресс - службе надзорного ведомства.

- Законодательством Российской Федерации установлено, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том числе фасадов зданий – говорят в прокуратуре.

От управляющих организаций потребовали убрать подобные надписи с фасадов многоквартирных домов в Советском районе. В их адрес внесли 10 представлений. Надписи закрасили.