В брянском Новозыбкове пьяный сын грозился убить свою мать

Житель брянского Новозыбкова стал фигурантом уголовного дела за угрозу убийством совей матери. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 29 марта этого года пьяный обвиняемый находился в доме по улице Бульварной. Он поссорился с матерью. В гневе мужчина схватил ее рукой за шею и стал сжимать, при этом угрожая убить.

- Подсудимый полностью признал вину, - сообщают в надзорном ведомстве. – Суд приговорил его к 11 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.