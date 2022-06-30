Комментарий микробиолога Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ о свойствах молочнокислых бактерий

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

Когда мы представляем себе бактерии, в нашем сознании всплывают образы тысяч маленьких существ, которые способны нанести вред нашему здоровью. Но не все они губительны для человека. Некоторые виды бактерий, например молочнокислые, благоприятно влияют на организм, благодаря им человек может жить.

О свойствах молочнокислых бактерий и их влиянии на нашу жизнь рассказывает Елена Ковалева, ведущий микробиолог отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

Что такое молочнокислые бактерии?

Молочнокислые бактерии — общее название бактерий семейства Lactobacillaceae, основным свойством которых является способность образовывать молочную кислоту в качестве основного продукта брожения. Этот процесс называется ферментацией. Благодаря ему сохраняется свежесть и полезные свойства разных продуктов питания.

Где их можно найти в природе?

Молочнокислые бактерии живут как во внешней среде, например, на листьях растений, в почве и воде, так и внутри живых организмов — на слизистых, в кишечнике. И, конечно, они есть в молоке. Кроме этого, эти микроорганизмы необходимы для производства многих продуктов питания. Благодаря им у нас есть кефир, сыр, йогурт, кумыс, квашеная капуста, отдельные виды колбас, кимчи, комбуча (напиток чайного гриба), настоящий квас, а также некоторые сорта вин и пива. Если говорить о значении молочнокислых бактерий среди всех известных микроорганизмов, им смело можно было бы вручить пальму первенства по полезности.

Что же умеют молочнокислые бактерии?

Прежде всего, повышают устойчивость к разным заболеваниям. Опыты с чистой культурой болгарской палочки показали, что входящая в состав некоторых йогуртов лактобацилла снижает заболеваемость простудой, способствуя повышению иммунитета и нормализации полезной микрофлоры кишечника, освобождая его от гнилостных, болезнетворных микробов.

ФГБУ ЦНМВЛ осуществляет широкий спектр микробиологических исследований пищевой продукции, в том числе определяет количество молочнокислых микроорганизмов в соответствии с требованиями ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ проведут лабораторный анализ молочных продуктов, по результатам которого заявитель получит протокол исследований с результатами, характеризующими качество и безопасность продукта.

Применение современных средств измерений и оборудования, а также внедрение новых методов исследований позволяют обеспечивать высокий уровень достоверности проводимых в лаборатории испытаний.

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