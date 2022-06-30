Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске 43-летняя велосипедистка угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 29 июня около девяти часов утра на улице Почтовой. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 50-летняя автомобилистка за рулем «Фольксваген Тигуан» ехала со стороны улицы Окружной в сторону улицы Почтовой. Она проигнорировала знак «Уступи дорогу» и сбила 43-летнюю женщину на велосипеде. Велосипедистка двигалась по правому краю проезжей части со стороны улицы 50 Армии в сторону улицы Ново-Советской.

- Женщина на велосипеде получила перелом костей таза, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали.

При осмотре места ДТП обнаружили, что на дороге нет горизонтальной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Кроме того, отсутствует разметка, обозначающая края проезжей части на участках без бордюрного камня. Составили протокол.