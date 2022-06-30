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Общество30 июня 2022 9:26

В Бежицком районе Брянска из светофора полилась вода

Произошел прорыв на водопроводе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска произошел прорыв на водопроводе в районе остановки «Спортманеж». Вода под давлением размыла грунт и даже добралась до светофора. Она выплеснулась наружу через полую трубу, на которой располагается регулировщик движения. Это произошло ночью 29 июня. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Светофор от электричества отключили. После работники водоканала приступили к ремонту.

На это время в жилых домах по улице Институтской не было холодной воды. К трем часам дня повреждение устранили и дали воду.