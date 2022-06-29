Фото: администрация Карачевского района.

В Брянске директором школы №22 назначили Константина Касаминского. Такое решение приняли депутаты городского Совета 29 июня на 33-ем заседании.

Раньше Константин Касаминский руководил детским оздоровительным лагерем «Орленок» в Сельцо. А до этого занимал пост заместителя главы Карачевского района.

Также депутаты утвердили кандидатуры на должности руководителей детских садов № 33 «Снежинка» и № 148 «Звездный». Первый сад возглавит Елена Круглова, второй – Наталья Данилова.