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Общество29 июня 2022 10:30

В Брянске директором школы №22 назначили Константина Касаминского

Некогда он был заместителем главы Карачевского района
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: администрация Карачевского района.

Фото: администрация Карачевского района.

В Брянске директором школы №22 назначили Константина Касаминского. Такое решение приняли депутаты городского Совета 29 июня на 33-ем заседании.

Раньше Константин Касаминский руководил детским оздоровительным лагерем «Орленок» в Сельцо. А до этого занимал пост заместителя главы Карачевского района.

Также депутаты утвердили кандидатуры на должности руководителей детских садов № 33 «Снежинка» и № 148 «Звездный». Первый сад возглавит Елена Круглова, второй – Наталья Данилова.