В брянском Трубчевске глава сельского поселения совершил подлог документов и превысил полномочия. Чиновник стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия уставили, что в 2018-2019 годах он, занимая пост главы сельского поселения, изготовил документы с недостоверной информацией. Их обвиняемый применил для заключения между сельской администрацией и главой крестьянского (фермерского) хозяйства договора купли-продажи долей земельного участка общей площадью 198 гектаров по заниженной стоимости.

Незаконные действия чиновника причинили бюджету сельского поселения ущерб на сумму больше 7 миллионов 779 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновного к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Кроме того, суд на два года лишил его права занимать должности в органах местного самоуправления. Приговор не вступил в законную силу.