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Общество29 июня 2022 9:43

В Брянской области 29 июня ожидают ливни с грозой, градом и шквалистым ветром

Скорость ветра усилится до 22 метров в секунду
Надежда ПЕТРУНИНА
Брянцам рекомендуют держаться подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Брянцам рекомендуют держаться подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

В Брянской области 29 июня ожидают ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Ветер подует со скоростью 22 метра в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения в работе электроснабжения, ухудшение дорожных условий, нарушение в работе транспорта, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.