В брянских Клинцах мужчина пытался застрелить из ружья двух женщин. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в ночь на 13 февраля этого года 60-летний мужчина в своей квартире выпивал с женщинами 48 и 46 лет. Между ними вспыхнула ссора. В гневе мужчина схватил охотничье ружье и два раза выстрели в женщин с близкого расстояния. Одна из них получила проникающее ранение в брюшную полость, другая - сквозное ранение правой стопы. Довести дело до убийства он не смог, так как женщинам своевременно оказали медицинскую помощь.

После всего произошедшего мужчина прихватил мобильные телефоны женщин, перенес в свою машину порох массой больше 240 грамм, 32 ранее изготовленных им патрона, охотничье ружье. И поспешил скрыться с места происшествия.

Стрелка задержали утром 13 февраля автоинспекторы в Выгоничском районе на трассе Новозыбков-Брянск. Ружье, порох и патроны изъяли.

- Уголовное дело передали в Клинцовский городской суд на рассмотрение, - говорят в надзорном ведомстве.