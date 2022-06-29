Смоленским отделом карантина растений Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ проведено более 1200 исследований на выявление западного цветочного трипса

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

Условия выращивания сельскохозяйственных и цветочных культур в закрытом грунте благоприятны для массового размножения насекомых-фитофагов, что приводит к существенным потерям урожая. К наиболее опасным и массовым вредителям относится западный цветочный трипс (Frankliniella Occidentalis Perg.). Он повреждает свыше 250 видов растений из 64 семейств.

При массовом заселении у цветочных культур ухудшается декоративность, а у овощных снижается общая урожайность и качество плодов. Большая колония насекомых может вызвать гибель всего растения. Западный цветочный трипс опасен не только тем, что наносит серьёзный вред овощным, декоративным и цветочным культурам в условиях защищённого грунта, он также способен переносить вирусы – возбудителей опасных заболеваний растений.

Уничтожить мелкого вредителя достаточно сложно. На своей родине (Северная Америка, Калифорния) он получил устойчивый иммунитет ко многим химическим препаратам. Имаго и личинки предпочитают скрываться в почках, бутонах, чешуйках растений, что затрудняет воздействие на них применяемых инсектицидов.

Для борьбы с западным цветочным трипсом наиболее эффективно введение карантина и обязательные при этом фитосанитарные мероприятия (удаление повреждённых растений, стерилизация грунта, обеззараживание инструмента и тары, уничтожение сорняков, использование инсектицидов).

С начала 2022 года Смоленским отделом карантина растений Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ проведено 1285 энтомологических исследований на выявление западного цветочного трипса, в 7 случаях был обнаружен карантинный объект. Основная часть выявлений приходится на срезанные растения цветочных культур, горшечные растения и листовые овощи (салаты).