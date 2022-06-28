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Общество28 июня 2022 14:08

В лесах Брянщины ввели противопожарный режим

Он будет действовать с 28 июня по 30 июля
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление лесами Брянской области.

Фото: управление лесами Брянской области.

В лесах Брянской области с 28 июня по 30 июля ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписали в правительстве региона 27 июня. Об этом сообщают в управлении лесами Брянской области.

В период действия противопожарного режима запретили разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Это касается и твердых коммунальных отходов.